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Зеленский пристыдил чиновника за смех во время заседания Совета развития регионов и общин

Зеленский пристыдил чиновника за смех во время заседания Совета развития регионов и общин

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Один из представителей местной власти улыбался во время призывов Президента Украины Владимира Зеленского принять участие в программе термомодернизации, из-за чего Президент его пристыдил и сказал, что сообщит людям домашний адрес чиновника, чтобы они грелись там. Это произошло на заседании Совета развития регионов и общин при участии Президента в Киеве во вторник, 24 декабря, передает корреспондент УНН.

"Что касается енергоефектиности. Мы все ожидаем от местной власти, к 15 января 2020 года вы подадите правительству письма намерения об участии в программе энергоэффективности. Для этого... Я понимаю, что это вам очень весело, вы просто улыбаетесь, но людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немного там погрелись", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, стало известно, когда фонд энергоэффективности заработает на полную мощность.

Источник: УНН
Теги: скандалы, децентрализация, отопительный сезон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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