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Президент назначил художнику Марчуку пожизненную государственную стипендию

Президент назначил художнику Марчуку пожизненную государственную стипендию

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. В частности, назначил пожизненную государственную стипендию художнику Ивану Марчуку. Об этом говорится в указе Президента №946/2019, опубликованном на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"В соответствии с Указом Президента Украины от 10 сентября 2011 года № 906 "О государственных стипендиях для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы" (с изменениями, внесенными Указами от 12 июля 2013 года № 377, от 30 декабря 2013 года № 717 и от 7 мая 2015 года № 256) постановляю:

Назначить государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства:

пожизненно: Марчуку Ивану Степановичу - 1936 года рождения, народному художнику Украины, лауреату Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко", - говорится в тексте указа.

В целом Президент назначил 17 пожизненных государственных стипендий. Еще 85 деятелям культуры и искусства назначена двухлетняя государственная стипендия.

Со вступлением в силу настоящего указа лицам, указанным в статье 1 (пожизненно - ред.) этого указа, которым стипендия уже назначена Президентом Украины на определенный срок, в дальнейшем выплачивается стипендия, предусмотренная настоящим указом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Вооруженных Сил орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине".

Источник: УНН
Теги: указы, стипендии, Президент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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