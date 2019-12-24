Антикоррупционный суд продлил обязанности нардепу Дубневичу

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил обязанности народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн, передает корреспондент УНН.

“Во вторник, 24 декабря 2019 года, Высший антикоррупционный суд по ходатайству руководителя САП Назара Холодницкого продолжил процессуальные обязанности, возложенные на народного депутата Украины 9 созыва ... до 22 февраля 2020 года”, — говорится в сообщении.

Так, подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

Как сообщалось ранее, народный депутат Ярослав Дубневич вышел из СИЗО под залог в 100 млн грн.

Напомним, 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Как сообщалось ранее, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда выбрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 90 млн грн.

Напомним, нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).