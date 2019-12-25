В Кабмине представили проект закона, который имеет целью уменьшить вред от курения

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правительство Украины одобрило проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

Отмечается, что законопроект разработан как этап реализации Рамочной Конвенции по борьбе против табака и во исполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

“Законопроект значительно усилит борьбу с курением, заполнит пробелы в украинском законодательстве, установит требования к обращению электронных сигарет и новейших табачных изделий в Украине”, — пишут в пресс-службе Кабмина.

Так, Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными” и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению. В перечень запрещенных веществ входят:

Дополнения, имеющие свойства делать дым цветным

Вкусо-ароматические приложения в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеющие какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус или интенсивность дыма

Кофеин, таурин и другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью

Витамины, которые ошибочно могут спровоцировать мысли о пользе сигарет и вкусовые добавки в сигаретах будут запрещены.

В частности, предлагается ввести новые правила маркировки — “страшные картинки”.

“Проектом Закона вводятся новые маркировки для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и занимать значительно большую часть упаковки сигарет — 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правила по предупреждению об опасности для здоровья вводятся для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (30% от общей площади).

В частности, реклама табачных изделий больше не будет использовать возможные положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом реклама или намеки на меньшую вредность, иной вкус или добавки, уменьшающие негативное влияние на окружающую среду.

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Проект Закона также запрещает производство “крепких” сигарет. Это сигареты в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.

В правительстве также предлагают обновить терминологию для лучшего контроля табакокурения.

“Расширяющийся перечень табачных изделий, позволяет контролировать их распространение, рекламу и упаковки. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, проект Закона вводит определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, которые не содержат табак и который можно потреблять через процесс сгорания”, — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что документ также предусматривает определение новых табачных изделий (например, т.н. табачных изделий для электрического нагрева) — новых девайсов, которые приобрели значительную популярность на украинском рынке. Это табачное изделие, которое не входит в такое определение как: сигареты, табак для самокрутки, трубочный табак, табак для кальяна, сигары, сигариллы, жевательный табак, нюхательный табак и табак для перорального применения. “Таким образом, обновленное законодательство позволит контролировать оборот и рекламу новых табачных продуктов, которые сейчас находятся”, — добавили в сообщении.

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Касательно Е-сигарет, то впервые в Украине предлагается урегулировать понятие “электронная сигарета”.

“К сожалению, до сих пор эти изделия по доставке никотина остаются вне регулирования, а соответственно могут свободно продаваться даже детям. Недавно CDC сообщило о 33 случаях смерти в США, которые связывают с курением е-сигарет (вейпов)”, — написали в пресс-центре правительства.

В Кабмине отметили, что в Украине растет популярность электронных сигарет, в том числе и вейпов среди молодежи. “По данным исследования GYTS 2017 более 18% школьников в возрасте 13-15 лет потребляют е-сигареты”, — сообщили в пресс-центре.

“В документе дается определение для е-сигарет в соответствии с правилами в ЕС: это изделие, которое можно использовать для потребления пара, которая содержит никотин, через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара.

Это позволит обязать производителей и продавцов никотиносодержащих продуктов соблюдать правила маркировки, рекламы и распространения, которые утверждены для традиционных сигарет, а также ежегодно отчитываться органам государственной власти о составе таких изделий”, — пояснили в пресс-центре.

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И под конец — правительство хочет повысить уровень подотчетности для корпорации.

“Так, каждый год они будут подавать в Минздрав информацию об а) перечень всех ингредиентов и их количества, используемых в производстве табачных изделий, в порядке убывания массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий; б) уровни выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет; в) информацию о других выбросах и их предельных уровнях. МОЗ Украины будет обязан обнародовать эту информацию для общественности”, — резюмировали в правительстве.