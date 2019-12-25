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Вице-премьер РФ: выплата 3 млрд Украине - это капля в море по сравнению с рисками

Вице-премьер РФ: выплата 3 млрд Украине - это капля в море по сравнению с рисками

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Выплата “Газпромом” 2,9 млрд долларов Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является “каплей в море” по сравнению с потенциальными рисками для России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу “Россия-24”, передает УНН.

“Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше”, — сказал Козак.

Добавим, РФ и Украины в ходе обсуждения соглашения по транзиту газа не обсуждали привязку выплат долгов по решению Стокгольмского арбитража и “долг Януковича”, это разные долги. Об этом журналистам сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Также, глава российской корпорации “Газпром” Алексей Миллер сообщил, что российская сторона готова подписать мировое соглашение с правительством Украины, которое урегулирует спорные вопросы и сообщил о вариантах поставок газа с другим ценообразованием.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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