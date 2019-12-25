Сегодня исполнилось 40 лет с момента начала войны в Афганистане

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Ровно 40 лет назад началась война в Афганистане. Двадцать пятого декабря 1979-го афганскую границу пересекли колонны 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа СССР, пишет УНН.

Географическое положение Афганистана предопределило его стратегическую значимость еще для царской России: после завоевания региона, получившего название Средней Азии (сегодня там располагаются Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан), только он стал отделять российские владения от британской Индии. Во второй половине XIX века он чуть не стал причиной открытого конфликта между Российской и Британской империями. Англичане опасались, что русские присоединят Афганистан и выйдут к их границе.

В итоге стороны договорились, что Афганистан останется независимым буферным государством. Этот статус не оспаривал и Советский Союз, который с первых лет существования оказывал Афганистану активную экономическую помощь, даже несмотря на то что там сохранялась монархия. Советское влияние в стране постепенно росло, особенно после распада британской колониальной империи и ухода из региона англичан. В частности, афганское правительство не могло открыто запретить антимонархическую и марксистскую Народно-демократическую партию, а ее влияние распространилось на население и армию. А в апреле 1978 года члены НДП совершили государственный переворот.

Новая власть обещала повысить уровень жизни, провести земельную реформу в пользу крестьян, усилить госсектор экономики, уравнять женщин в правах, демократизировать политическую жизнь. Но, разрешив крестьянам не отдавать долги крупным землевладельцам и запретив ростовщичество в принципе, правительство не придумало других способов кредитования крестьян. Новых собственников земли не обеспечили водой, семенами, орудиями труда, удобрениями. Власть игнорировала традиционно значительную роль, которую играло исламское духовенство, и настроила его против себя. Даже советники из СССР рекомендовали реформаторам все же учитывать местную специфику.

Против политики НДП начались вооруженные выступления. Оппозицию поддержали многие религиозные деятели, на ее сторону перешли тысячи солдат и офицеров. Власти усиливали репрессии: общее число жертв режима до прихода советского вторжения колеблется, по разным оценкам, от 17 до 45 тысяч человек. За несколько лет до советского вторжения из Афганистана бежало около 600 тысяч человек. Руководители НДП неоднократно обращались к СССР с просьбой оказать им прямую вооруженную помощь, но всякий раз советские лидеры отвечали им отказом. Судя по архивным документам, в Москве очень хорошо представляли возможные последствия ввода войск — затяжную повстанческую войну и крайне негативную международную реакцию. В ЦК КПСС считали, что у власти в Афганистане и так дружественный режим, который сам должен справиться с внутренними проблемами. Кроме того, в Москве были недовольны главой НДП Хафизуллой Амином, который не только приказал казнить прежнего главу партии Тараки, но и, по данным, не подтвержденным до сих пор, мог сотрудничать с ЦРУ.

Судя по всему, ключевую роль в решении о начале военной операции сыграла международная обстановка и ухудшение отношений с США и их союзниками.

Сторонников силового решения в руководстве Советского Союза было трое — председатель КГБ Юрий Андропов, министр обороны Дмитрий Устинов и министр иностранных дел Андрей Громыко. Категорически против выступал председатель Совета министров Алексей Косыгин — он единственный из 12 членов Политбюро ЦК КПСС, кто не подписал решение о вводе войск, что стало одной из причин его скорой отставки. Решающее слово принадлежало Леониду Брежневу. Впоследствии некоторые его помощники говорили, что здоровье генсека к тому времени настолько ухудшилось, что, возможно, он не вполне отдавал себе отчет в своих действиях.

Но в Москве, похоже, недооценили того обстоятельства, что к концу 1979 года в Афганистане шла, по сути, полноценная гражданская война — вооруженные столкновения происходили в 18 из 26 провинций. С одной стороны, это означает, что республика была, скорее всего, обречена и без советского вмешательства. С другой стороны, это предопределило и то, что советская армия заведомо вовлекалась в долговременный конфликт.

27 декабря 1979 года советский спецназ взял штурмом резиденцию Амина в Кабуле. Глава государства в ходе штурма был убит. По официальной советской версии, диктаторский режим Амина был свергнут “здоровым, патриотическим большинством НДП, Революционного совета и вооруженных сил Демократической Республики Афганистан”, путем вооруженного восстания, а он сам расстрелян по решению революционного суда. Нахождение в это время советских войск в Кабуле было объявлено чистым совпадением. Новым главой государства стал более умеренный Бабрак Кармаль, который при Амине бежал в СССР, опасаясь репрессий.

Американцы постарались противопоставить СССР остальному миру. Среди дипломатических мер, которые предприняли США, был бойкот летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Идея была высказана советским диссидентом Андреем Сахаровым, выступавшим против вторжения и сосланным за это в Горький (ныне Нижний Новгород), и подхвачена администрацией Картера. Американские власти убеждали своих союзников, что таким образом не только оставят СССР в международной изоляции, но и донесут до советских граждан, насколько силен в мире протест против афганского вторжения.

Инициатива Картера поначалу не вызвала одобрения даже у многих западных правительств, настаивавших на том, что бойкот будет смешиванием спорта и политики. Некоторые союзники США так и не присоединились к бойкоту. Франция отправила в СССР существенно менее представительную сборную, чем планировалось изначально. Делегации Великобритании и Австралии тоже поехали в Москву в сильно урезанном виде и на частные средства. Зато в полном объеме к бойкоту присоединились, например, Китай, Албания и Иран, которые не были союзниками США, но имели свои счеты с СССР.

В итоге в Москву приехали команды из 88 стран — наименьшее представительство с момента Игр 1956 года. В 1984 году Олимпиада состоялась в Лос-Анджелесе, и Советский Союз объявил бойкот ей, но туда приехали делегации из 140 стран — членов Международного олимпийского комитета.

Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называются цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, — по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.