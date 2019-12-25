Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины” О рынке электрической энергии "№ 330-их, который парламент принял 4 декабря 2019 года, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

“В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке „на сутки вперед“ с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины”, — указано в сообщении.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

В ОП также добавили, что: “Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставке электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутреннесуточному рынку). В то же время Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины”.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшей во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по “зеленому” тарифу и по аукционной цене.

Как писал УНН, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета и назначил Арахамию ее секретарем.