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Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции

Зеленский подписал закон по обеспечению контроля цен на электроэнергию при недостаточной конкуренции

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины” О рынке электрической энергии "№ 330-их, который парламент принял 4 декабря 2019 года, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

“В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке „на сутки вперед“ с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины”, — указано в сообщении.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

В ОП также добавили, что: “Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставке электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутреннесуточному рынку). В то же время Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины”.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшей во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по “зеленому” тарифу и по аукционной цене.

Как писал УНН, Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета и назначил Арахамию ее секретарем.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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