Москва надеется на помощь Евросоюза по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Россия рассчитывает, что в сотрудничестве с Евросоюзом удастся найти компромисс в ситуации с газопроводом “Северный поток-2”, который попал под американские санкции. Об этом в среду, 25 декабря, заявил вицепремьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу “Россия 24”, передает DW, информирует УНН.

“Наверное давление (по „Северному потоку-2“. — Ред.) будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны с учетом позиции ключевых стран Европейского Союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне”, — заявил Козак.

Он заверил, что российский газопровод является в первую очередь экономическим проектом. “Все понимают, что это экономический проект, что с учетом решений по Украине мы привлечем все маршруты для того, чтобы обеспечить надежность газоснабжения Европы за счет российского газа”, — утверждает российский вице-премьер.

По его словам, “экономический интерес пробьет дорогу”, потому что российский газ на 30 процентов дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. “Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс. Точно таким же образом, как, казалось бы (был. — ред.) неразрешимый конфликт с Украиной, а он улажен. Таким же образом решение есть и здесь”, — заверил Козак.

Как сообщалось, ранее Европейский Союз выступил против введенных США санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству “Северного потока-2”. “ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес”, — заявил представитель Еврокомиссии.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Под штрафные меры попали суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству “Северного потока-2” предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановили его заключение, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить работы.