Трамп вновь вспомнил о разговоре с Зеленским накануне голосования по импичменту в Сенате

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь вспомнил разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, но теперь в рамках ожидания голосования по импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter Трампа.

“Почему Сумасшедшая (спикер нижней палаты Конгресса США — ред) Нэнси Пелоси, только потому, что она имеет незначительное большинство в Палате представителей, должна быть допущена к импичменту президента Соединенных Штатов?”, — написал Трамп.

“(Пелоси) получила нулевые голоса от республиканцев (во время голосования в Палате представителей — ред), не было никакого преступления, звонок (президенту) Украины был идеальным, без “какого-либо давления”, — добавил американский лидер.

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“Она сказала, что это должно быть „двухпартийным верховенством“, но эта афера с импичментом не была ни тем, ни другим”, — написал президент США и отметил, что, по его мнению, это объявление импичмента “очень несправедливое”, потому что в нем “нет надлежащей правовой процедуры, надлежащего представительства или свидетелей”.

“Демократы хотят возглавить большинство в Сенате республиканцев. Лицемеры”, — резюмировал Трамп.

Напомним, Палата представителей утвердила 18 декабря обвинительное заключение в отношении Трампа, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В поддержку первого пункта проголосовали 230 законодателей, против высказались 197, в том числе двое демократов, еще один воздержался. За вторую статью было отдано 229 голосов, против выступили 198 конгрессменов, среди которых трое членов Демократической партии, еще один законодатель также воздержался.

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Обвинительное заключение теперь будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Управлять им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют функции присяжных.

Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

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