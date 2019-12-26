Аграрный комитет сегодня соберется на заседание по рынку земли

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики сегодня, 26 декабря, соберется на заседание по введению рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом УНН передает со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в 16:00 комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики соберется на заседание по рынку земли.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам аграрной политики провести дополнительные заседания 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года по рассмотрению законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ранее сообщалось в УНН, что в целом в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.