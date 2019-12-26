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В России надеются на "достижения прогресса" на Донбассе при Зеленском

В России надеются на "достижения прогресса" на Донбассе при Зеленском

Сергей Лавров

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на "достижение прогресса в урегулировании" ситуации на востоке Украины при Президенте Владимире Зеленском. Об этом Лавров сказал в интервью российскому агентству ТАСС, передает УНН.

"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник (Петр Порошенко - ред.) годами упорно отказывался выполнять", - сказал глава российского МИДа.

Благодаря этому, по его словам, стало возможным проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате".

"Была подтверждена безальтернативность минского "комплекса мер" как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы. Тем не менее мы сохраняем надежду на лучшее. Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском. Мы готовы этому всячески содействовать", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Лавров заявил, что Украина во время обсуждения вопроса разведения сил и средств сторон конфликта на Донбассе якобы предложила три участка "в чистом поле", которые не повлияют существенно на безопасность.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Сергей Лавров, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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