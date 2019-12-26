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Правила предоставления субсидий в этом сезоне пересматриваться не будут - Гончарук

Правила предоставления субсидий в этом сезоне пересматриваться не будут - Гончарук

Алексей Гончарук

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В этом сезоне правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий, ее получат все, кому она предназначена. Об этом в эфире одного из каналов заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

Отвечая на вопрос, будут ли меняться в течение этого отопительного периода правила предоставления субсидий, их пересмотр, Гончарук ответил:

"Тем, кому назначена субсидия, в течение этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человек может попасть, ну то есть, ей может быть назначена или не назначена субсидия. Конечно, если человек становится таким, что получает право на оформление субсидии, она сможет оформить субсидию, конечно. Но те люди, которым назначена субсидия на этот сезон, они ее гарантированно получат".

По его словам, в государственном бюджете нет проблем со средствами для начисления субсидий в этом сезоне.

Напомним, по данным Госстатистики, в ноябре 2019 года средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 479,7 грн.

Источник: УНН
Теги: субсидии, Кабмин, финансирование, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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