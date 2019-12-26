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В России к журналисту "Новой газеты" пришли с обысками из-за публикаций о Донбассе

В России к журналисту "Новой газеты" пришли с обысками из-за публикаций о Донбассе

Юлии Мартовалиева (Полухина)

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Сегодня, 26 декабря, рано утром в московскую квартиру к специальному корреспонденту "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края. С ними был Специальный отряд быстрого реагирования, передаёт УНН со ссылкой на официального заявление "Новой Газеты".

"Обыски проходили с 6 до 10 утра. Это связано с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды", - пишет издание.

В издании выразили крайнее недоумение в связи с инцидентом.

"Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении. При этом адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее в УНН, накануне силовики РФ на въезде в аннексированный Россией Крым задержали и обыскали автобус с девятью крымскими татарами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, обыск, журналисты
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