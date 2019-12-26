"Нафтогаз" и "Газпром" планируют согласовать условия договоров по транзиту

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В четверг, 26 декабря, в Вене должна состояться встреча представителей украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома", где планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа, передает УНН.





Так, ранее на этой неделе исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что 26 декабря команды будут работать над совместным вариантом газовых соглашений.

"Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - добавил он.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.