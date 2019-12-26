Зеленского признали политиком года 46% населения - опрос

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По результатам исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, политиком 2019 года однозначно признано Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Политиком 2019 года однозначно признано Владимира Зеленского - его назвали в открытом вопросе 46% населения. Далее следуют: Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году - 16%), Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году - 12%), Дмитрий Разумков (3%), Юрий Бойко (3%, в прошлом году - 4%), Виктор Медведчук (2%). 24% граждан не назвали ни одной кандидатуры (в 2018-м - 25%)", - говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что главным политическим событием 2019 года в Украине было признано выборы - парламентские и президентские (это событие назвали 58% граждан), причем событие признано положительным. Далее следуют: освобождение пленных (8%), нормандская встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%). Ни одного события не смогли назвать 16% (в прошлом году - 12%).

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, уровень удовлетворенности работой Президента Украины Владимира Зеленского вырос с 53 до 62%.