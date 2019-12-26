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Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
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Большинство украинцев не смогли назвать ни одного важного политического события мира за 2019 год

Большинство украинцев не смогли назвать ни одного важного политического события мира за 2019 год

КИЕВ. 26 декабря. УНН. По результатам исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года, 51% украинцев не смогли назвать главное политическое событие 2019 года в мире, передает УНН.

Так, 23% назвали главным политическим событием 2019 года в мире нормандскую встречу. Далее следуют: импичмент Трампа (6%), война в Сирии (2%), Brexit (2%), протесты "желтых жилетов" во Франции (2%).

"Ни одного события не смогли назвать 51%", - говорится в результатах исследования.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, главным политическим событием 2019 года в Украине было признано выборы - парламентские и президентские (это событие назвали 58% граждан).

Источник: УНН
Теги: опрос, социология, Дональд Трамп, политика

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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