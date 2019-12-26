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АМКУ призвал мобильного оператора убрать из рекламы ложные данные

АМКУ призвал мобильного оператора убрать из рекламы ложные данные

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины призвал мобильного оператора lifecell не использовать в своей рекламе ложные данные и не вводить в заблуждение потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба АМКУ.

"Операторы связи ведут неустанную борьбу как за содержание абонентов так и за прирост количества пользователей. Одним из ключевых "козырей" в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и то же - "4G", то появляются попытки "дорисовать" качество. В нашем случае - через придуманный "4.5G", который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell", - говорится в сообщении.

В связи с этим, Антимонопольный комитет рекомендовал мобильному оператору lifecell прекратить распространение в рекламе ложных данных.

"Прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного Интернета четвертого поколения в стандарте 4.5G. Информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения осуществлять способом, который не будет вводить в заблуждение потребителей. О результатах рассмотрения АМКУ сообщит в тридцятитиденний срок", - добавляется в сообщении.

Напомним, более 37 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера.

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Источник: УНН
Теги: операторы связи, мобильная связь, Антимонопольный комитет
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