Арахамия: зарплата нардепов должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Зарплата народных депутатов ВРУ должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен. Об этом в интервью журналу "НВ" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем были раньше", - отметил Арахамия.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - отметил Арахамия.

По словам главы фракции лично он "небедный человек" и может себе позволить не думать о зарплате.

Напомним, по данным общественной сети ОПОРА, содержание одного депутата обойдется бюджету в среднем в 344 тыс 960 грн в год, согласно смете, которую Верховная Рада приняла на 2020 год.

Как сообщалось ранее в УНН, Малюська пожаловался на маленькую зарплату и рассказал, сколько хочет зарабатывать.