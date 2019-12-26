В США отреагировали на запуск Россией железнодорожного сообщения "Крымским мостом"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В США осуждают запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по так называемому "Крымскомц мосту". Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства США в Украине, передает УНН.

"Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному "Крымскому мосту".

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в ответ отметили противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осудили очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

Министерство иностранных дел Украины в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным на временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив направило РФ ноту протеста.