Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 декабря 2019 16:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
52305
Версия для печати

Украина заключила контракты на поставку второй партии ракетных комплексов Javelin - Минобороны

Украина заключила контракты на поставку второй партии ракетных комплексов Javelin - Минобороны

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов Javelin производства США. Об этом на брифинге по оборонным закупкам рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передает корреспондент УНН.

“В течение четвертого квартала, за счет сосредоточения ресурсов, нам удалось также заключить контракты на поставку, как сказал уже министр обороны, второй партии противотанкових ракетных комплексов производства Javelin США. Мы так же заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя”, - сказал Петренко.

По его словам, Украина имеет несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных разного типа автомобилей и бронемашин, несколько самолетов.

“Действительно, в этом году три контракта Министерством обороны было реализовано — два контракта с правительством США по программе зарубежных продаж, а также один контракт с агентством НАТО по поддержке и поставки”, — отметил Петренко.

Как сообщал УНН ранее, по информации агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA), Украина может получить новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Напомним, ранее Конгресс Соединенных Штатов Америки предварительно одобрил утвержденную Госдепартаментом США поставку Украиной дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.