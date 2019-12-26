Арахамия: по рынку земли консенсуса пока нет

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На заседании рабочей группы по рынку земли не нашли консенсуса по вопросу рынка земли. Об этом на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Предыдущая была рабочая группа сейчас. Мы не нашли, я вот ответственно говорю, всех услышали, нет сейчас консенсуса по этому вопросу. Я понимаю, что много людей будет оспаривать юридически свои права. Если это так, давайте тогда идти юридическим путем. Рабочая группа это не юридический метод. Тогда есть подкомитет, пусть вместо рабочей группы заседает подкомитет и решает и берет на себя юридическую ответственность. Конструктива нет, а если нет конструктива, то будем время терять сейчас", - сказал Арахамия.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам аграрной политики провести дополнительные заседания 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года по рассмотрению законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.