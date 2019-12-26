КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал об изменениях в системе оборонных закупок. В частности, речь идет о росте конкуренции, прохождение поставщиками аудита, внедрение стратегии оборонных закупок и открытость процесса оборонных закупок. Об этом министр рассказал на брифинге по государственному оборонному заказу и оборонных закупок для нужд украинской армии, передает УНН.

Сообщается, что изменения в системе пройдут через принятие закона о оборонных закупках, что полностью меняет саму систему, отказывается от понятия ГОЗУ (государственные оборонные закупки - ред.), переходит на единый план закупок всей номенклатуры товаров и услуг и вооружения и военной техники.

"Вообще мы принимаем не только закон (об оборонных закупках - ред.), в закон будет идти целый ряд подзаконных актов и вообще процедур. Некоторые из них мы уже будем вводить с 01 января 2020 года, потому что мы не можем ждать прихода закона для того, чтобы менять систему", - сказал Андрей Загороднюк.

Он отметил, что Минобороны является органом военной политики в оборонных закупках, и не будет покупать для других сил обороны, если они об этом не попросят. Однако, министерство определяет, по каким принципам будут действовать оборонные закупки в стране.

В частности, речь идет о таких изменениях в оборонных закупках:

- План закупок должен быть привязан к стратегии. Есть четкая стратегия, планы развития сил обороны. Должно быть четкое понимание, почему выбрали конкретную технику и конкретные модели.

- Боеспособность станет основной целью развития ВСУ. Каждая позиция имеет отвечать на вопрос, каким образом это влияет на боеспособность уже в ближайший период.

- Должна быть возможность для конкуренции. Закрытие любых позиций для конкуренции является неприемлемым.

- Должна проводиться консультация с поставщиками перед тем, как провозглашается тендер. Невозможно прописывать тендер под конкретного заказчика.

- Каждый потенциальный поставщик должен проходить аудит. Не финансовый аудит, а проверка способности выполнить контракт. Приоритет отечественному производителю, или иностранным производителям с существенным процентом локализации в Украине.

- Договор с поставщиком должно быть справедливым, рыночным, сбалансированным. Жесткие договоры отталкивают большое количество поставщиков.

- Уход от расчетно-калькуляционных материалов, как от устаревшей практики. Переход на ЦЗО - центральную закупочную организацию. Таким образом, будет экономия на стоимости через объем.

- Внедряется срок жизненного цикла.

- закупочный процесс у единственного поставщика должен быть открытым и прозрачным. Цена должна быть рыночной, а решение - объективным.

- В Закон о государственной тайне будут внесены изменения, чтобы сделать открытой информацию о не менее 50% от государственного оборонного заказа.

- Вводятся обеспечения качества оборонных закупок.

Напомним, нардепы приняли законопроект об оборонных закупках.