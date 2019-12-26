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Появились указы Зеленского об увольнении глав Закарпатской и Львовской ОГА

Появились указы Зеленского об увольнении глав Закарпатской и Львовской ОГА

Владимир Зеленский

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На сайте Офиса Президента Украины появились указы об увольнении глав Закарпатской и Львовской областных государственных администраций, передает УНН со ссылкой на Указы №956/2019 и №957/2019 от 26 декабря.

"Уволить Бондаренко Игоря Самойловича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №956/2019.

Указом №957/2019 Президент уволил Мальского Маркияна Маркияновича с должности главы Львовской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Как сообщал УНН, 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областной государственной администрации, которые не показали результатов. Это произошло на заседании Совета развития регионов и общин при участии Президента.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, указы, Президент, Ужгород и Закарпатье
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