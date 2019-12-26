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Заседание подкомитета по рынку земли завтра будет закрытым - Арахамия

Заседание подкомитета по рынку земли завтра будет закрытым - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заседание подкомитета по вопросам земельных отношений, которое состоится завтра, проведут в закрытом режиме. Об этом в кулуарах Рады сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

На вопрос, будет ли завтрашнее заседание подкомитета по вопросам земельных отношений по рассмотрению законопроекта о рынке земли открытым для СМИ, Арахамия ответил: "Нет, для СМИ не будет точно, потому что люди под камерами ведут себя немного по-другому, чем без камер. А нам надо сейчас результат, а не пиар".

Напомним, аграрный комитет отменил заседание 27 декабря, вместо него состоится заседание подкомитета по вопросам земельных отношений.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, Давид Арахамия
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