Путин рассказал премьер-министру Италии об итогах “нормандского саммита”

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте собеседники обсудили результаты саммита “нормандской четверки”, который состоялся 9 декабря в Париже. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля, передаёт УНН.

“По просьбе Джузеппе Конте Владимир Путин информировал об итогах саммита „нормандской четверки“ 9 декабря в Париже. Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского „Комплекса мер“ и достигнутых в „нормандском формате“ договоренностей, прежде всего по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

Также в Кремле заявили, что собеседники обсудили ситуацию в Ливии, а также некоторые аспекты ситуации в Сирии.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обсудил итоги саммита во время телефонного разговора с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.

Как сообщал УНН, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. После встречи Офис Президента опубликовал итоговое решение саммита.