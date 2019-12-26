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Рассмотрены на комитете поправки к законопроекту о рынке земли обнулили - Арахамия

Рассмотрены на комитете поправки к законопроекту о рынке земли обнулили - Арахамия

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Правки в законопроект о рынке земли, которые были рассмотрены на комитете по вопросам аграрной и земельной политики, обнулили. Об этом в кулуарах Рады сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос сколько поправок касательно законопроекта о рынке земли уже рассмотрели на комитете, Арахамия ответил: “Все же обнулили фактически. После этого (подписание меморандума — ред.) фактически все же обнулили. Поэтому мы им сейчас говорим — лучше посидеть подольше и договориться как мы будем рассматривать, чем пройти еще пять комитетов и потом опять же обнулять”.

Напомним, по словам Арахамия, в Верховной Раде Украины подписали меморандум о рынке земли. В нем нардепы заявили, что честные намерения продуктивно работать над этим законопроектом.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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