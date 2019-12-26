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В НАБУ объяснили, почему пришли с обысками в Мининформполитики

В НАБУ объяснили, почему пришли с обысками в Мининформполитики

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро провели ряд обысков в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины в рамках расследования о возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего министерства информационной политики Украины. Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства", - говорится в сообщении.

Указано, что предварительно расследование проводили по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Сообщается, что расследование фактов растраты средств детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года по собственным наработками.

Напомним, в Мининформполитики заявили, что к ним пришли с обысками с НАБУ.

Источник: УНН
Теги: обыск, Украина, НАБУ
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