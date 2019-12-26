Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 декабря 2019 20:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9855
Версия для печати

"Дела Майдана": в центре Киева провели следственный эксперимент с участием свидетеля

"Дела Майдана": в центре Киева провели следственный эксперимент с участием свидетеля

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Киеве 24 декабря прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

"Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости в Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рябошапка рассказал о новых следственных экспериментах  в "делах Майдана"

В ГПУ отметили, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины.

В связи с передачей следствия от Генеральной прокуратуры Украины в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Независимости в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ, сообщили в пресс-службе.

Ранее Рябошапка назвал количество следователей "дел Майдана" , которые готовы перейти к ГБР.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, следствие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.