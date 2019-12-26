"Дела Майдана": в центре Киева провели следственный эксперимент с участием свидетеля

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Киеве 24 декабря прокуроры Генеральной прокуратуры Украины провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.

"Прокуроры ГПУ 24 декабря 2019 года провели следственный эксперимент с участием свидетеля в уголовном производстве по фактам препятствования проведению собраний и митингов в ноябре 2013 - феврале 2014 года на Майдане Независимости в Киеве с целью подтверждения показаний других свидетелей относительно выстрелов в сторону гостиницы "Украина" с места, где находились правоохранители", - говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что процессуальное руководство в этом производстве осуществляет Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины.

В связи с передачей следствия от Генеральной прокуратуры Украины в уполномоченные органы досудебного расследования (по закону прокуратура потеряла функцию следствия с 20 ноября 2019 года) определенные следственные действия в процессах по событиям на Майдане Независимости в Киеве в 2013-2014 годах проводят прокуроры ГПУ, сообщили в пресс-службе.

Ранее Рябошапка назвал количество следователей "дел Майдана" , которые готовы перейти к ГБР.