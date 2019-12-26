В Украине до 9 января хотят закрыть нелегальные АЗС

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

"Все АЗС будут работать по лицензиям либо не будут работать вообще. Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля в 9 января 2020 года решить эту проблему", - написал Гончарук.

По его словам, сейчас уже демонтировано 46 незаконных АЗС.

"Начато 18 уголовных производств. 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий", - добавил он

Напомним, в начале недели представители АЗС обсуждали с Президентом Владимиром Зеленским вопрос снижения цен на горючее из-за укрепления курса гривны.

Речь шла о снижении реальной цены, а не о "акционных" предложениях в сетевых программах лояльности.