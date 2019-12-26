Драка в ВР: столичный апелляционный суд применил домашний арест к бывшему нардепу

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Апелляционный суд города Киева применил домашний арест к бывшему нардепу VII созыва (2012 — 2014 гг.) от политической партии ВО “Свобода” Алексея Кайды. Об этом говорится на сайте судебной инстанции, передает УНН.

Так, сегодня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства начальника следственного отдела СО Печерского УП ГУ национальной полиции в городе Киеве о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применении к подозреваемому Кайде меры пресечения в виде личного поручительства сроком к 12 февраля 2020 включительно.

“По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворен частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применено к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 на следующий день с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда в 12 февраля 2020 года включительно. Согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины на подозреваемого К. возложены обязанности, определенные постановлением”, — говорится в сообщении.

В частности, на сайте суда напомнили, что гражданин К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 (“Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля”) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, одному из участников драки, что произошла 11 декабря в помещении Верховной Рады после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, объявлено подозрение в избиении народного депутата.

Как сообщалось, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между представителями фракции “Слуга народа” и политсилы “Свобода”.

По факту драки между представителями парламентской фракции “Слуга народа” и политсилы “Свобода” было открыто уголовное производство.