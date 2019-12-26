В ГПУ объяснили, почему вернули в ГБР проекты подозрений по Зверобой и Федине

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины вернула в Госбюро расследований сообщение о подозрении нардепу Софие Федине и военнослужащей Маруси Зверобой по факту угроз в адрес Президента для устранения недостатков. Об этом сообщили в пресс-центре ГПУ, передает УНН.

“Генеральная прокуратура Украины вернула в ГБР проект сообщения о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 УК Украины для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий.

Так, по результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины „О статусе народного депутата Украины“, „О Регламенте Верховной Рады Украины“. Однако, 29 ноября 2019 года и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало”, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова заявила, что Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Зверобой и Федине.

Напомним, по предварительной информации, 26 октября года 2019 народный депутат Украины София Федина и гражданка Маруся Зверобой, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

26 ноября Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении Федине и Зверобой-за угрозы убийства Президента Украины Владимира Зеленского.