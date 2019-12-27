В Нацбанке назвали требования МВФ для новой кредитной программы

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Чтобы получить средства Международного валютного фонда, Украина должна, в частности, запустить рынок земли и принять "Антиколомойский" законопроект № 2571. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин", передает УНН.

“Чтобы выйти на Совет директоров МВФ, подписать меморандум и получать деньги от Фонда, Украине нужно выполнить несколько prior actions (предварительных мер — ред). Понятно, что в этом году времени у нас уже нет — вопрос откладывается на следующий год”, — сказала Рожкова.

По ее слова, перенос не является чем-то страшным, а все экономические параметры Украины находятся на отличном уровне.

“И в НБУ, и в Кабмине, и в Офисе Президента есть понимание, что реформы, о которых мы говорили с Фондом, необходимо проводить. Нам нужен Меморандум с МВФ, чтобы этот „знак качества“ был не вербальным, а настоящим ... Например, Фонд хочет, чтобы у нас заработал рынок земли. Для Украины это ресурс, который способен поднять экономику”, — пояснила она.

По словам заместителя главы НБУ, МВФ не важно, кто получит право покупать землю, только резиденты Украины или иностранцы, главное, чтобы появилась возможность инвестировать и инвестиции были защищены.

“Если же говорить о финансовой сфере, то это законопроект № 2571, который недавно подал в Раду Кабмин. В СМИ его называют „антиколомойским“, но это ошибка. Он совершенно не о Коломойском. Мы работали над этим документом очень долго. Просто некоторые вещи совпали”, — добавила она.

Напомним, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

Как сообщал УНН, по словам председателя НБУ Якова Смолия, новая программа Международного валютного фонда для Украины будет трехлетняя, а ее объем составит 5,5 млрд долларов.