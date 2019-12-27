Нетаньяху победил на праймериз в партии "Ликуд"

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии “Ликуд”, на праймериз, состоявшихся в четверг, за него проголосовали 72,5% однопартийцев. Об этом сообщает в пятницу государственное радио Израиля Kan со ссылкой на официального представителя партии, который озвучил результаты подсчета голосов, передает УНН.

Нетаньяху ранее в пятницу заявил о своей победе на праймериз и пообещал привести “Ликуд” к успеху на предстоящих повторных парламентских выборах в Израиле, которые состоятся 2 марта 2020 года.

12 декабря Кнессет (парламент) 22-го созыва был распущен в связи с истечением срока, отведенного депутатам на формирование правительственной коалиции по итогам первых повторных выборов, прошедших 17 сентября. После первого голосования, состоявшегося 9 апреля, Нетаньяху также не смог в отведенный ему срок сформировать правительство.

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Нетаньяху остается главой переходного правительства до момента приведения к присяге нового кабмина.

Напомним, прокуратура Израиля решила предъявить обвинение Нетаньяху по трем уголовным делам.

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