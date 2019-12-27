Мэр Херсона Путину: Исконные российские территории - это болота под Москвой

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Херсонский городской председатель Владимир Николаенко и депутаты городского совета возразили словам президента России Владимира Путина, который назвал Причерноморье “исконными российскими территориями”. Об этом говорится на сайте городского совета Херсона, передает УНН.

“Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой. Все остальное — это территории, которыми московиты завладели, благодаря собственной животной жестокости и коварства. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях”, — заявил Николаенко.

Он отметил, что юг Украины является украинским “этнически, ментально, географически, культурно”.

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Обращение Николаенко поддержали 33 депутата городского совета.

19 декабря Путин во время своей пресс-конференции назвал “все Причерноморья, западные земли российские” “исконно русскими территориями, которые в Украине вообще никогда не имели никакого отношения”. По его мнению, эти земли передали Украине при создании Советского Союза “для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине”.

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