Трамп требует от России, Сирии и Ирана прекратить убийства гражданских в Сирии

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 декабря, предостерег Россию, Сирию и Иран от убийств гражданских в сирийской провинции Идлиб. Об этом он написал в социальной сети Twitter, передает УНН.

В то же время Трамп похвалил Турцию за усилия, направленные на то, чтобы остановить атаки на мирных жителей.

“Россия, Сирия и Иран убивают или собираются убить тысячи невинных гражданских в провинции Идлиб. Не делайте этого! Турция упорно работает над тем, чтобы остановить эту бойню”, — подчеркнул американский президент.

Ранее на этой неделе представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара требует новой договоренности о перемирии в Идлибе. В Москве находилась турецкая делегация для обсуждения ситуации в провинции. Авиаудары в Идлибе должны прекратиться немедленно, подчеркнул Калин.

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Турецкая армия имеет двенадцать наблюдательных пунктов в Идлибе. Они были созданы на основе соглашения о прекращении огня, достигнутого президентами России, Турции и Ирана в сентябре 2018 года. Посты должны были предотвратить наступление сирийских правительственных сил в регионе. В начале этой недели Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что армия Асада окружила турецкий пост близ населенного пункта Аль-Сурман.

Напомним, провинция Идлиб находится под контролем оппозиционных президента Сирии Башара Асада сил, где преобладают исламисты из группировки “Хаят Тахрир аш-Шам”. С апреля подконтрольные Асаду войска при поддержке России пытаются установить контроль над Идлибом. С сентября в провинции в целом придерживались режима прекращения огня, о котором договорились в августе президенты Турции и России.

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Впрочем, по данным наблюдателей, в результате бомбардировок и боев с начала обострения ситуации в декабре погибли около сотни гражданских, а покинуть свои дома были вынуждены уже 110 тысяч человек. С начала наступательной операции в апреле свои дома покинули, по оценкам, около 400 тысяч человек. С прошлой недели правительственные силы после боев с джихадистами взяли под свой контроль десятки городов и деревень на юге Идлиб. В результате столкновений погибли около 260 бойцов с обеих сторон.