Теракт у Дворца спорта в Харькове: приговор суда анонсируют на 28 декабря

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Во Фрунзенском районном суде Харькова завершились прения по делу о взрыве на мирном марше возле Дворца спорта, который произошел 22 февраля 2015 года и унес жизни четырех человек. Оглашение приговора анонсировали на 28 декабря, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Сторона обвинения ходатайствовала о пожизненном заключении для обвиняемых Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, но одновременно просила изменить им меру пресечения с ареста на личное обязательство, объяснив это включение упомянутых лиц в списки на обмен удерживаемыми лицами”, — говорится в сообщении издания.

Информации о том, поддержал ли суд упомянутое ходатайство, нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия включила обвиняемых в теракте в Харькове в список на обмен — прокурор

Напомним, 22 февраля 2015 возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта на месте погибли два человека, были ранены еще 11. Впоследствии двое раненых скончались в больнице. Среди погибших — школьник Даниил Дидык.

26 февраля 2015 сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковской области — Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили о подозрении по статьям “террористический акт”, “незаконное обращение с оружием”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове протестовали против обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

22 апреля 2015 обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

Через два года, в феврале 2017 года, прокурор области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые в совершении теракта и защиту затягивают процесс рассмотрения дела, хотя она, по словам прокурора, была завершена на 90%.

В апреле 2017 года суд начал слушания по делу о теракте изначально, ведь в коллегии судей произошла замена.

Всего, по данным адковата пострадавших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или не происходило 170 заседаний.

Напомним, российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО состоится 29 декабря.

Ранее у Кучмы подтвердили договоренности по обмену удерживаемыми до конца года.