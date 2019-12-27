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В Гослесагентстве новый руководитель

В Гослесагентстве новый руководитель

Андрей Заблоцкий

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Об этом говорится в распоряжении правительства от 24 декабря, передает УНН.

"Назначить Заблоцкого Андрея Владимировича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в распоряжении.

Напомним, в конце сентября правительство уволило и.о. председателя Гослесагентства Владимира Бондаря.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, назначения, Гослесагентство
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