В Гослесагентстве новый руководитель

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого. Об этом говорится в распоряжении правительства от 24 декабря, передает УНН.

"Назначить Заблоцкого Андрея Владимировича председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", - говорится в распоряжении.

Напомним, в конце сентября правительство уволило и.о. председателя Гослесагентства Владимира Бондаря.