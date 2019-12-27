РПЦ внесла изменения в таинство крещения

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"В одном из сообщений говорится о недопустимости ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят" национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в других национальных звучаниях)". Теперь детей можно крестить под созвучными именами "не национального звучания", например, Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняла Комиссия синода РПЦ.

"В комментарии к решению синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех прославленных поместными церквями святых", - отмечают в ТАСС.

Сообщается, что синод, на последнем запланированном в 2019 году заседании, состоявшемся 26 декабря, принял возможность самостоятельного выбора крестильного имени из православного месяцеслова.

"При крещении или присоединении к православной церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем", - говорится в журналах синода.

Синод постановил также "обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного - на усмотрение родителей - наречение младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей".

Как сообщалось ранее в УНН, РПЦ объявила решение о Александрийской церкви, через признание ею ПЦУ.