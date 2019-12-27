Арахамия рассказал, что его раздражает в работе парламента

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его раздражают нечестные методы борьбы с фракцией в парламенте. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

Отвечая на вопрос, что его раздражает в работе парламента, Арахамия ответил, что парламентский процесс сопровождается попытками втянуть депутатов "Слуги народа" в скандалы.

"Что раздражает? Нечестные методы борьбы с нами. Наших депутатов постоянно пытаются втянуть в какие-то скандалы. Оппозиция вместо того, чтобы предлагать альтернативу указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашаются со всем, что мы предлагаем", - рассказал Арахамия.

Напомним, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, зарплата народных депутатов ВРУ должна составлять от 70 до 100 000 гривен.