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Арахамия рассказал, что его раздражает в работе парламента

Арахамия рассказал, что его раздражает в работе парламента

Давид Арахамия

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что его раздражают нечестные методы борьбы с фракцией в парламенте. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

Отвечая на вопрос, что его раздражает в работе парламента, Арахамия ответил, что парламентский процесс сопровождается попытками втянуть депутатов "Слуги народа" в скандалы.

"Что раздражает? Нечестные методы борьбы с нами. Наших депутатов постоянно пытаются втянуть в какие-то скандалы. Оппозиция вместо того, чтобы предлагать альтернативу указывать на наши ошибки, если они есть, в большинстве случаев просто не соглашаются со всем, что мы предлагаем", - рассказал Арахамия.

Напомним, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, зарплата народных депутатов ВРУ должна составлять от 70 до 100 000 гривен.

Источник: УНН
Теги: парламент, ВРУ, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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