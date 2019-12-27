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Федоров о "государстве в смартфоне": "обещаю, зуб даю"

Федоров о "государстве в смартфоне": "обещаю, зуб даю"

Михаил Федоров

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пообещал, что с помощью телефона можно решить любой вопрос и сократить контакт с государством к одному визиту в жизни. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

"С помощью телефона можно решить любой вопрос и сократить контакт с государством у одному визиту в жизни - чтобы сдать биометрию и получить ID-карту", - отметил Федоров.

Отвечая на вопрос, это обещание или мечта, Федоров ответил: "обещаю, зуб даю".

Напомним, вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Минцифры работает над многими новыми электронными проектами, а также намерено запустить государственную IT-компанию.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, государство, электронный сервис, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
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