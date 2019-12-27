Зеленский уволил директора ГБР Трубу и назначил ему замену

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР. Об этом говорится в президентских указах №№960-961 от 27 декабря, передает УНН.

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в тексте указа.

Во втором сказано: "Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований".

Напомним, 24 декабря Зеленский подписал закон о ГБР, по которому автоматически увольняется Труба. Закон официально опубликован в газете "Голос Украины" от 26 декабря и вступил в силу 27 декабря.