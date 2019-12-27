Украина стянула первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украина стянула штраф с казахской авиакомпании за нарушение воздушного пространства тиимчасово оккупированного Крымского полуострова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Армия Inform.

Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. Поскольку на основании норм международного права Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, в условиях войны с Россией это стало невозможным. Поэтому после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.

С тех пор количество таких нарушений пересекла отметку в 200 тысяч и за ни одно из них никто так и не понес финансовой ответственности. И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины.

На запрос АрмияИnform в Госавиаслужбе сообщили, что 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен.

В Армия Inform отметили, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен. Поэтому в Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и российскими.

Напомним, в США осуждают запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом так называемым "Крымским мостом".