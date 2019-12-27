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Зеленский снял выговор с двух замруководителя ОПУ Трофимова и Тимошенко

Зеленский снял выговор с двух замруководителя ОПУ Трофимова и Тимошенко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с двух заместителей руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко. Об этом говорится в указе Президента №958/2019 "О досрочном снятии дисциплинарного взыскания" от 26 декабря, передает УНН.

"Снять досрочно выговор, объявленный указом Президента Украины от 17 сентября 2019 № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности", с: Трофимова Сергея Владимировича - первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины; Тимошенко Кирилла Владленовича - заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, двум заместителям председателя Офиса Президента был объявлен выговор в сентябре.

По данным информированного источника УНН, причиной привлечения к дисциплинарной ответственности двух заместителей руководителя Офиса Президента Украины, скорее всего, стало появление Геннадия Корбана возле Главы государства во время визита Владимира Зеленского в Днепр.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Владимир Зеленский
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