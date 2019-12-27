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Правительство одобрило законопроект по решению споров вне суда - Гончарук

Правительство одобрило законопроект по решению споров вне суда - Гончарук

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство на сегодняшнем заседании одобрило законопроект “О медиации”, который предусматривает разрешение споров вне суда через модератора. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

“Споры и конфликты можно решить вне суда. Правительство одобрило законопроект „О медиации“ — предусматривает внесудебное разрешение споров через специального посредника — медиатора. Это значительно сократит время и стоимость судебных процедур для людей и бизнеса, особенно малого и среднего”, — написал Гончарук.

Напомним, в августа текущего года министр юстиции подписал Конвенцию ООН о международных соглашениях об урегулировании споров по результатам медиации.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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