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Шефчович подтвердил готовность оператора ГТС Украины к работе за правилами ЕС

Шефчович подтвердил готовность оператора ГТС Украины к работе за правилами ЕС

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подписал письмо, подтверждающее готовность оператора газотранспортной системы Украины работать в соответствии с законодательством ЕС. Об этом Шефчович написал у себя в Twitter, передаёт УНН.

"Рад отправить письмо, подтверждающее, что новосозданный оператор газотранспортной системы Украины отделен и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС. Это имеет существенное значение для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано в ходе трехсторонних газовых переговоров", - написал он.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ГТС, Украина
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