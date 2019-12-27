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Правительство одобрило законопроект о принципах админтерустройства

Правительство одобрило законопроект о принципах админтерустройства

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Делаем административно-территориальное устройство эффективным в соответствии с современными потребностями территорий. В течение всех лет независимости Украина жила по указу 1981 года - уже несуществующей Украинской ССР. Мы эту позорную ситуацию исправляем. Правительство одобрило законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства", - написал Гончарук.

Также Премьер-министр подчеркнул, что законопроект определяет процедуры - не изменяет действительный админтерустройства.

"Правительство тщательно работает над подготовкой законодательной базы. Двигаемся к завершению реформы местного самоуправления и территориальной организации власти", - отметил Гончарук.

Как сообщал УНН ранее, в Офисе Президента работают над изменениями в Конституцию в части местного самоуправления, которые предусматривают введение трехуровневой системы административно-территориального устройства с обществом в основе.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, децентрализация, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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