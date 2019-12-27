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Для нас будет честью, если российские предприниматели будут вести свой бизнес в Украине - Федоров

Для нас будет честью, если российские предприниматели будут вести свой бизнес в Украине - Федоров

Михаил Федоров

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Для Украины будет большой честью, если российские предприниматели будут открывать здесь свои компании и вести бизнес. Такое мнение в интервью журналу "НВ" выразил вице-премьер-министр- - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь свой бизнес и открывать свои компании... Это расшатывание их экономики изнутри. Что может быть хуже (для России - ред.), если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?", - отметил Федоров.

По его словам, это не полноценное гражданство, а резидентство, и в нем министр цифровой трансформации Украины ничего плохого не видит.

Как сообщалось ранее в УНН, Министерство цифровой трансформации планирует ввести в Украине электронное резидентство и создать условия для ведения бизнеса через интернет.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, бизнес, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
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