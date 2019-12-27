Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 27 декабря 2019 15:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
13110
Версия для печати

В МИД разъяснили процедуру поездок украинцев в Россию с 1 марта

В МИД разъяснили процедуру поездок украинцев в Россию с 1 марта

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины разъяснил процедуру поездок граждан Украины в Россию по заграничным паспортам с 1 марта натсупного года. Об этом говорится в сообщении ДКС в Facebook, передает УНН.

"С 1 марта 2020 года для поездок в Российскую Федерацию гражданам Украины нужен загранпаспорт. "Внутренний" паспорт и свидетельство о рождении детей до 16 лет не используются для выезда из Украины. Граждане Украины, которые возвращаются из РФ домой, могут беспрепятственно въехать в Украину с "внутренними" паспортами и свидетельствами о рождении", - говорится в сообщении.

В департаменте МИД просят учесть указанную информацию при планировании поездок.

Как сообщал УНН, ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинцы с 1 марта смогут выезжать в Россию только по заграничным паспортам.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.