Вятрович отреагировал на проведение запрещенной Компартией Украины съезда на честь Сталина

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович на своей странице в Facebook отреагировал на проведение запрещенной Коммунистической партией Украины конференции в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина, передает УНН.

“Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это „общественных“ инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку”, — написал он.

“Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством. Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову”, — отметил Вятрович.

Он также написал, что: “Было Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий? Инициировала ли СБУ привлечения организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019 года?”.

Стоит отметить, что 21 декабря этого года члены так называемой Коммунистической партии Украины провели конференцию в честь 140-летия советского диктатора Иосифа Сталина.