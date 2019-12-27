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Вятрович отреагировал на проведение запрещенной Компартией Украины съезда на честь Сталина

Вятрович отреагировал на проведение запрещенной Компартией Украины съезда на честь Сталина

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Бывший глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович на своей странице в Facebook отреагировал на проведение запрещенной Коммунистической партией Украины конференции в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина, передает УНН.

“Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это „общественных“ инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку”, — написал он.

“Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством. Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову”, — отметил Вятрович.

Он также написал, что: “Было Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий? Инициировала ли СБУ привлечения организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности? Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019 года?”.

Стоит отметить, что 21 декабря этого года члены так называемой Коммунистической партии Украины провели конференцию в честь 140-летия советского диктатора Иосифа Сталина.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Вятрович

В тексте упоминаются

Вятрович Владимир
Вятрович Владимир
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