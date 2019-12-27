Правительство одобрило законопроект о труде: Гончарук рассказал детали

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о труде, которым предусматривает ряд нововведений, в частности, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда и увеличении количества легальных рабочих мест. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

“Реформа рынка труда — 1 000 000 новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца. Правительство одобрило законопроект о труде. 5 ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским”, — написал Гончарук.

В свою очередь Гончарук надеется на поддержку Верховной Рады, ведь, по его словам, эта инициатива — это о лучшей работе, высокую зарплату и новые карьерные возможности для каждого.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине Тимофей Милованов рассказал, какой видит трудовую реформу в Украине, в частности, коснувшись вопросов увеличения сроков отпуска за свой счет, бумажного трудового договора и другое.